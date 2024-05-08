Kütahya'da tefecilik operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kütahya'da tefecilik operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Kütahya\'da tefecilik operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Türkiye geneli mali suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen tefecilik operasyonunda Kütahya'da yapılan arama sonucunda 1 kişi gözaltına alındı. Kütahya'da yılbaşından bu yana yakalanan tefeci sayısı 24'e yükseldi.

08.05.2024 00:08
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Türkiye geneli mali suçlarla mücadele çerçevesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda Kütahya'da 1 kişi gözaltına alındı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce H. K (38) isimli şüpheliye yönelik Kütahya merkezde 1 adres ve 1 araçta yapılan aramanın ardından şahıs gözaltına alındı.

Kütahya'da yılbaşından bu yana yakalanıp gözaltına alınan tefeci sayısı 24'e ulaştı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Mali Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Kütahya, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da tefecilik operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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