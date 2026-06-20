Kütahya\'da Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı

Kütahya'nın Emet- Hisarcık karayolunda iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hisarcık istikametine seyir halinde olan B.A. yönetimindeki 43 FY 719 plakalı araç, 76 yaşındaki İ.A. idaresindeki araçla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç sürücüleri ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücülerden birisinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA