Kütahya'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kütahya'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Kütahya\'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Tavşanlı-Harmancık karayolunun 20. kilometresinde seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

19.05.2024 18:43
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı- Harmancık karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 KA 3139 plakalı otomobil, Tavşanlı'dan Harmancık istikametine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralı şahıslar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ambulans ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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