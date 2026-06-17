Kütahya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu ile İmam Gazali Caddesi'nin birleştiği, Nafi Güral Fen Lisesi önündeki kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çiğdem E. yönetimindeki 16 BUM 756 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Süleyman Y.'nin kullandığı 43 ACJ 350 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile Çeren E. (18), Zübeyde Y. (27) ve Fatma Y. (4) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kavşakta trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KÜTAHYA