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Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 2 adet gara kapsül ve metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 2 adet gara kapsül ve metamfetamin ele geçirildi

Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, bir kişinin üzerinden 2 adet gara isimli kapsül ve 0.31 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya\'da uyuşturucu operasyonu: 2 adet gara kapsül ve metamfetamin ele geçirildi
28.12.2023 - 09:12,
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Kütahya'da polis ekiplerince şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik yapılan kontrollerde bir kişinin üzerinden 2 adet galara isimli kapsül ve 0.31 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliği ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından 75. Yıl Mahallesi üzerinde şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik yapılan kontrollerde E.A. (22) isimli şahıstan, 2 adet galara isimli kapsül ve 0.31 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 2 adet gara kapsül ve metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 2 adet gara kapsül ve metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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