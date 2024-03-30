Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahur vakti gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 2 kişiden 10 gram metamfetamin, 8 gram esrar ve 9 adet sentetik hap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu, Kütahya Merkez ilçede O.K ve S.Ç. isimli şahıslar 10 gram metamfetamin, 8 gram esrar, 9 adet sentetik hap ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile birlikte suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kütahya'da yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Hatay'da bir akaryakıt istasyonunda LPG dolumu esnasında alev alan bir araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı ve araç kullanılamaz hale geldi.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 Karayolu'nda seyir halinde olan bir tırın kupası alev aldı. Sürücü kendini dışarıya atarak yara almadan kurtulurken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Tırın kupası ise kullanılamaz hale geldi.
Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen yangında, LPG dolumu esnasında alev alan bir otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek istasyona sıçramasını engelledi. Yaralılar ambulansla Hassa ilçe devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücünün dengesini kaybetmesi sonucu devrilen motosiklette bulunan yolcu hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Üsküdar Paşalimanı Caddesi'nde bir iş yerinin önünde hayasızca hareketlerde bulunan A.Y. (42), emniyet görevlileri tarafından yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda A.Y'nin 28 suç kaydı olduğu belirlendi. A.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.
Bursa'da freni patlayan azot yüklü tanker, viraja geldiği sırada şarampole devrildi ve patladı. Kazada sürücü hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
Bursa'nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkan azot yüklü tanker, viraja geldiği esnada şarampole devrildi. Devrilmenin ardından patlama meydana gelirken, kazada sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve alevler kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.
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