Kütahya\'da jandarma tarafından durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Kütahya'da jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan ve uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu, Kütahya- Eskişehir Karayolu üzerinde durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada, metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Araçta bulunan ve gözaltına alınan Ş.A. ve V.G isimli 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KÜTAHYA
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