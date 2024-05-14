Kütahya\'da jandarma tarafından durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Kütahya'da jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan ve uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu, Kütahya- Eskişehir Karayolu üzerinde durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada, metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Araçta bulunan ve gözaltına alınan Ş.A. ve V.G isimli 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KÜTAHYA