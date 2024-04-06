Kütahya'da yapılan operasyonlarda evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce B.Y. (20) ve A.K. (23) isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesiyle başlatılan iki farklı çalışmada, şüphelilerce 6 farklı kişiye satılan toplam 47 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. M.P. (17) isimli SSÇ şahsın B.Y.'nin uyuşturucu satmasına aracılık ettiğinin tespit edilmesiyle her 3 şüpheli şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda, B.Y. isimli şahsın ikametinde,186 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. A.K. isimli şahıstan ise, 7 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi.
Yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden A.K. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) M.P. ve B.Y. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheliden 1'i Tutuklandı - Son Dakika
Kütahya'da polisin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 18 müşteki tespit edildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde nakli yapıldığı bilgisi üzerine bir aracı durdurdu. Yapılan aramada, bir çift spor ayakkabı içine gizlenmiş 169,76 gram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü olan S. A'nın uyuşturucunun kendisine ait olduğunu kabul etmesi üzerine gözaltına alındı ve tutuklandı.
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