Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

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Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde nakline yönelik düzenledikleri operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Kütahya'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği tespit edilen A.A. (30) isimli şahsın aracı, Eskişehir Çevre Yolu Uygulama Noktası'nda durduruldu. Araçta yapılan aramada; 277,58 gram Metamfetamin ve 85 adet Ecstasy hap ele geçirildi.

Şüpheli A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yılbaşından bu yana Kütahya genelinde Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde ticaretinden tutuklu sayısının 181'e yükseldiği bildirildi. - KÜTAHYA