Kütahya\'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 29 Nisan-5 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 39 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 29 Nisan - 5 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşen 29 olayda gözaltına alınan 39 şüpheliden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonlarda, 10 gram metamfetamin, 37 gram sentetik kannabinoid, 178 adet sentetik ecza ve 82 adet ecstasy ele geçirildi.
Yılbaşından itibaren il genelinde yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde ticareti çerçevesinde tutuklu şahıs sayısının 71'e ulaştığı belirtildi. - KÜTAHYA
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