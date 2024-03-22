Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin M. Ö. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesi ile başlattığı çalışma çerçevesinde yapılan yakalamalarda, 4.57 gram bonzai, 1,55 gram metamfetamin ve 1 adet cam aparat ele geçirildi. Ekipler, M.Ö. isimli şahsın Y.A. isimli şahıstan da uyuşturucu madde temin ederek kullanıcılara sattığını tespit etti.
Yakalanan her iki şahıstan M.Ö'nün evinde yapılan aramada, 2,35 gram bonzai, 4,42 gram metamfetamin, 2 adet cam aparat, 1 adet tabanca ile 5 adet fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan iki şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Bornova ilçesinde bir hastanenin otoparkında bulunan otomobilin bagajında kuyumcu Bekir Bozar'a ait ceset bulundu. Bozar, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı F.B. tarafından öldürüldükten sonra bagaja konulmuştu. Firari şüpheli F.B.'nin olaydan bir gün sonra çaldığı altınlarla borçlu olduğu kişilere ödeme yaptığı belirlendi.
Küçükçekmece'de 2 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Yangında dairede yaşayan 2 kişi yaralandı. Olay sonucunda dairede hasar meydana geldi.
Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dairede yaşayan 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yangın sonucunda dairede hasar meydana geldi.
Mersin merkezli 7 ilde sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi, 15 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, evde paketleme işi yaptırarak para kazanma vaadiyle kaparo ve güvence bedeli adı altında para toplayan şüpheliler tespit edildi. Yakalanan 15 şüpheli emniyete götürülerek ifadeleri alınacak.
Mersin merkezli 7 ilde sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evde paketleme işi yaptırarak para topladığı tespit edildi. Operasyon sonucunda çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.
Ankara'da yerel sanatçı Metin Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan yarım saat sonra belediye otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çelik'in ölümünden önce yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.
Ankara'da yürüdüğü caddenin karşısına geçmek isteyen yerel sanatçı Metin Çelik, belediye otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çelik'in ölmeden yarım saat önce yaptığı sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti.
Isparta'da evde dengesini kaybederek düşen Belkız G. isimli kadın, mahsur kaldığı evinde itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, evin camını açarak kadına ulaştı. Sağlık durumu iyi olan kadın, evde müdahale edildikten sonra kurtarıldı.
Isparta'da bir kadın evde dengesini kaybederek düştü ve mahsur kaldı. Kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan kadına evde müdahale edildi.
İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından rapor tutan vatandaşlar ve otomobillere arkadan gelen araçların çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada baba ve oğlu hayatını kaybederken 7 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından rapor tutan vatandaşlar ve otomobillere arkadan gelen araçların çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Baba ve oğul hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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