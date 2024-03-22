Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi Tutuklandı

Kütahya\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi Tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Şüpheliler, mahkemece tutuklandı.

22.03.2024 06:49  Güncelleme: 06:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin M. Ö. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesi ile başlattığı çalışma çerçevesinde yapılan yakalamalarda, 4.57 gram bonzai, 1,55 gram metamfetamin ve 1 adet cam aparat ele geçirildi. Ekipler, M.Ö. isimli şahsın Y.A. isimli şahıstan da uyuşturucu madde temin ederek kullanıcılara sattığını tespit etti.

Yakalanan her iki şahıstan M.Ö'nün evinde yapılan aramada, 2,35 gram bonzai, 4,42 gram metamfetamin, 2 adet cam aparat, 1 adet tabanca ile 5 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kütahya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:36 Gökhan Zan’ın adaylığını çeken TİP Hatay’da DEM ve EMEP Partisi’nin adaylarını destekleyecek Gökhan Zan'ın adaylığını çeken TİP Hatay'da DEM ve EMEP Partisi'nin adaylarını destekleyecek
23:57 Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan hayatını kaybetti Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan hayatını kaybetti
23:27 İBB Başkan adayı Kurum’un verdiği “65 yaş üstüne ücretsiz vapur“ vaadinin halihazırda uygulandığı ortaya çıktı İBB Başkan adayı Kurum'un verdiği "65 yaş üstüne ücretsiz vapur" vaadinin halihazırda uygulandığı ortaya çıktı
22:18 Eylem Tok’un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı
21:31 Turgut Altınok canlı yayında resti çekti: Tapusunu çıkartsınlar istifa edeceğim Turgut Altınok canlı yayında resti çekti: Tapusunu çıkartsınlar istifa edeceğim
00:43 Özgür Özel ile gazeteci Deniz Zeyrek canlı yayında tartıştı: O zaman ben CHP Genel Başkanı olayım Özgür Özel ile gazeteci Deniz Zeyrek canlı yayında tartıştı: O zaman ben CHP Genel Başkanı olayım
00:06 Mesut Özil’in son halini görenler ’’Ne olmuş sana’’ diyor Mesut Özil'in son halini görenler ''Ne olmuş sana?'' diyor
22:09 IFAB’dan tarihi karar Ofsayt kuralı baştan aşağı değişecek IFAB'dan tarihi karar! Ofsayt kuralı baştan aşağı değişecek
22:00 CHP lideri Özel, ellerindeki İstanbul ve Ankara anketinin sonuçlarını paylaştı CHP lideri Özel, ellerindeki İstanbul ve Ankara anketinin sonuçlarını paylaştı
20:55 Herkes “Neden“ diye soruyor Semih’i Ümit Milli Takım’a yollayan Montella’dan ses var Herkes "Neden?" diye soruyor! Semih'i Ümit Milli Takım'a yollayan Montella'dan ses var
19:52 Balıkesir’de mağarada yaşayan ’İskender Aga’ hayatını kaybetti Balıkesir'de mağarada yaşayan 'İskender Aga' hayatını kaybetti
18:50 CHP’li vekil Engin Altay, “Benim çırağımdı“ diyerek Özgür Özel’i kürsüye çağırdı CHP'li vekil Engin Altay, "Benim çırağımdı" diyerek Özgür Özel'i kürsüye çağırdı
18:07 Acun’dan Türk futbolu için bomba öneri: Yüzde 80’ini yok ederiz Acun'dan Türk futbolu için bomba öneri: Yüzde 80'ini yok ederiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 07:55:09. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement