Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, G.E. isimli şahsa yönelik uyuşturucu madde ticareti şüphesiyle başlattıkları çalışma sonucunda, 0,44 gram metamfetamin, 25 adet sentetik ecza ve 20 içimlik kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan G.E. ve uyuşturucu ticaretinde aracılık yaptığı tespit edilen A. K.T. isimli şüpheliler, adli mercilere sevk edilecek.

06.06.2024 13:12
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Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce G.E. (23) isimli şahsa yönelik uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesi ile başlatılan çalışma çerçevesinde uyuşturucu satışı yaptığı kullanıcı şahıslardan değişik tarihlerde, 0,44 gram metamfetamin, 25 adet sentetik ecza ve 20 içimlik kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi.

Şüpheli şahıs G.E. ve uyuşturucu ticaretinde kendisine aracılık yaptığı tespit edilen A. K.T. isimli şahıs ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan her iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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