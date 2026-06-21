Kütahya'da korkutan yangın: 3 ev hasar gördü, 2 araç küle döndü - Son Dakika
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Kütahya'da korkutan yangın: 3 ev hasar gördü, 2 araç küle döndü

Kütahya\'da korkutan yangın: 3 ev hasar gördü, 2 araç küle döndü
21.06.2026 16:19  Güncelleme: 16:26
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Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Karaköy'de çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında 3 ev kısmen hasar görürken, 2 araç tamamen yandı. Can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale etti. Jandarma yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Karaköy'de çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 3 ev kısmen zarar görürken, 2 araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, Karaköy'de bir evin avlusunda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Avluda park halinde bulunan araçların alevler içerisinde kalarak patlaması sonucu yangın kısa sürede büyüdü ve çevredeki evlere sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Domaniç, Tavşanlı, Tunçbilek ve Çukurca Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde alevler köyün diğer bölümlerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında aynı avlu içerisinde bulunan Dursun Çağlar, Metin Ceylan ve Yaşar Fidan'a ait evlerde kısmi hasar meydana geldi. Ayrıca Dursun Çağlar ve oğluna ait iki araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayda can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen bazı vatandaşlara olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yetkililer, yangının kesin çıkış sebebinin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağını bildirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da korkutan yangın: 3 ev hasar gördü, 2 araç küle döndü - Son Dakika

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