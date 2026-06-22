Sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi: Dokunmak, öpmek istiyorum - Son Dakika
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Sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi: Dokunmak, öpmek istiyorum

Sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi: Dokunmak, öpmek istiyorum
22.06.2026 11:11
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Ceylin isimli genç kadın, sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşı Ezgi ile aldattığını kan donduran mesajlarla yakaladı. İkilinin uzun süredir gizlice görüştüğünü ortaya çıkaran yazışmalarda, Ceylin’in aynı ortamda bulunduğu anlarda bile gizlice mesajlaştıkları ve bu tehlikeli oyundan adrenalin duydukları görüldü. İhanetin boyutunu belgeleyen vicdansız diyaloglar büyük tepki çekti.

Sosyal medya, akıllara durgunluk veren bir ihanet sarmalıyla çalkalanıyor. Ceylin isimli genç bir kadın, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşı Ezgi ile aldattığını öğrendi. 

Gizlice ele geçirilen şok edici mesajlar, iki ismin Ceylin’in gözünün içine baka baka, hatta aynı ortamdayken bile gizli bir ilişki yürüttüklerini ve bu tehlikeli oyundan adeta "heyecan" duyduklarını gözler önüne serdi.

"CEYLİN YANINIZDAYKEN BİLE Mİ?"

Ortaya çıkan Whatsapp yazışmalarında, "en yakın arkadaş" Ezgi ile aldatan sevgilinin, Ceylin’in uyuduğu ya da yanlarında olduğu anlarda bile fütursuzca mesajlaştıkları görüldü. 

İhanetin boyutunu ve vicdansızlığını gözler önüne seren kan dondurucu diyaloglar deşifre oldu.

İşte o skandal yazışmanın tam metni:

  • Ezgi: “Ceylin uyuyor mu?”
  • Şahıs: “Evet uyuyorr”
  • Ezgi: “Bana yazarken vicdanın sızlamıyor mu?”
  • Şahıs: “Sızlasa sana bu saatte yazmazdım.”
  • Ezgi: “Çok tehlikeli oynuyoruz.”
  • Şahıs: “Belki de bu yüzden vazgeçemiyorum senden.”

"YAKALANMA KORKUSU OLMASA..."

Mesajların devamında, en yakın arkadaşının sevgilisiyle birlikte olan Ezgi'nin yakalanma korkusu yaşadığı, ancak şahsın bu durumu adeta bir adrenalin eğlencesine dönüştürdüğü görüldü. 

Ceylin’in aynı ortamda bulunduğu anlarda bile fiziksel yakınlaşma arzuladığını itiraf eden sevgilinin sözleri kan dondurdu:

  • Ezgi: “Bir gün yakalanacağız.”
  • Şahıs: “Yakalanma korkusu olmasa bu kadar heyecanlı olmazdı zaten.”
  • Ezgi: “Bazen bana öyle bakıyorsun ki herkes anlayacak sanıyorum.”
  • Şahıs: “Kendimi zor tutuyorum, sürekli seni öpmek, dokunmak istiyorum.”
  • Ezgi: “Ceylin yanımızdayken bile mi?”
  • Şahıs: “Özellikle o zaman.”

"BU KONUŞMALARI SİL"

Yazışmanın sonunda yakalanma paneli yaşayan Ezgi'nin izleri temizlemek istediği, şahsın ise romantik cümlelerle ihaneti sürdürdüğü anlar dikkat çekti:

  • Ezgi: “Sen manyaksın.”
  • Şahıs: “Hayır, sadece seni kaybetmekten, yakalanmaktan daha çok korkuyorum.”
  • Ezgi: “Bu konuşmaları sil.”
  • Şahıs: “Silsem de aklımdan çıkmıyorsun.”
  • Ezgi: “Bir gün her şey patlayacak.”
  • Şahıs: “O güne kadar her mesajını son mesajmış gibi okuyacağım canım.”

İşte ikilinin o yazışmaları; 

Sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi: Dokunmak, öpmek istiyorum
Sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi: Dokunmak, öpmek istiyorum

Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi: Dokunmak, öpmek istiyorum - Son Dakika

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