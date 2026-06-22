Sosyal medya, akıllara durgunluk veren bir ihanet sarmalıyla çalkalanıyor. Ceylin isimli genç bir kadın, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşı Ezgi ile aldattığını öğrendi.
Gizlice ele geçirilen şok edici mesajlar, iki ismin Ceylin’in gözünün içine baka baka, hatta aynı ortamdayken bile gizli bir ilişki yürüttüklerini ve bu tehlikeli oyundan adeta "heyecan" duyduklarını gözler önüne serdi.
Ortaya çıkan Whatsapp yazışmalarında, "en yakın arkadaş" Ezgi ile aldatan sevgilinin, Ceylin’in uyuduğu ya da yanlarında olduğu anlarda bile fütursuzca mesajlaştıkları görüldü.
İhanetin boyutunu ve vicdansızlığını gözler önüne seren kan dondurucu diyaloglar deşifre oldu.
Mesajların devamında, en yakın arkadaşının sevgilisiyle birlikte olan Ezgi'nin yakalanma korkusu yaşadığı, ancak şahsın bu durumu adeta bir adrenalin eğlencesine dönüştürdüğü görüldü.
Ceylin’in aynı ortamda bulunduğu anlarda bile fiziksel yakınlaşma arzuladığını itiraf eden sevgilinin sözleri kan dondurdu:
Yazışmanın sonunda yakalanma paneli yaşayan Ezgi'nin izleri temizlemek istediği, şahsın ise romantik cümlelerle ihaneti sürdürdüğü anlar dikkat çekti:
İşte ikilinin o yazışmaları;
Son Dakika › Güncel › Sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi: Dokunmak, öpmek istiyorum - Son Dakika
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