Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Eski Belediye başkanından yanıt - Son Dakika
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Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Eski Belediye başkanından yanıt

22.06.2026 11:13
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Meksika eski belediye başkanı Sandra Cuevas, cesur kıyafetiyle Dünya Kupası tribünlerinde dikkat çekti. Sosyal medyada tartışma yaratan dekoltesi, kadın siyasetçilerin imajı ve toplumsal baskı konusunu gündeme getirdi.

Meksika siyasetinin en popüler ve karizmatik figürlerinden biri olan eski belediye başkanı Sandra Cuevas, Dünya Kupası tribünlerinde tercih ettiği cesur kıyafetiyle bir anda uluslararası medyanın gündemine oturdu. Tribündeki coşkulu halleri ve iddialı dekoltesiyle sosyal medyayı ikiye bölen 40 yaşındaki kadın siyasetçi, gelen yoğun yorumların ardından sessizliğini bozarak resmi bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Meksika milli takımının (El Tri) turnuvadaki başarısını kutlamak için taraftarlarla bir araya gelen Cuevas’ın yaşadığı bu durum, modern dünyada kadın siyasetçilerin kamusal alandaki imajı ve maruz kaldıkları toplumsal baskı üzerine küresel bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Tribünlerden Sosyal Medyanın Gündemine: Sandra Cuevas Şoku

Katar'daki turnuvada Meksika milli takımı, Güney Afrika ve Güney Kore karşısında tek bir gol bile yemeden üst üste aldığı galibiyetlerle son 16 turuna kalmayı başardı. Ülkedeki bu tarihi futbol coşkusu, binlerce Meksikalı taraftarla birlikte tribünlerde yerini alan ünlü siyasetçi Sandra Cuevas’ı da sardı. Ancak Cuevas'ın taraftarlarla birlikte çektirdiği ve sosyal medyada paylaştığı videolar, futbol başarısının önüne geçerek bambaşka bir tartışma başlattı.

Beyaz, vücuda oturan iddialı bir üst kıyafetle göğüs dekoltesini ön plana çıkaran Cuevas, kısa sürede sosyal medya platformlarında viral oldu. Binlerce kullanıcı, başarılı siyasetçinin güzelliğine ve fiziğine övgüler yağdırırken, geleneksel çizgideki bazı kesimler ise eski bir belediye başkanının bu denli "cesur" bir imaj çizmesini eleştirdi.

1986 Dünya Kupası Efsanesi "Chiquitibum" Benzetmesi

Sosyal medyadaki yorumlar o kadar büyüdü ki, Cuevas kısa sürede Meksika futbol tarihinin en ikonik figürlerinden biriyle kıyaslanmaya başladı. Futbolseverler, Sandra Cuevas’ı 1986 yılında Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’nda tribündeki dekolteli mini tişörtüyle bir anda dünya çapında üne kavuşan efsanevi model Mar Castro’ya, yani namıdiğer “Chiquitibum”a benzetti.

1986 yılındaki o tarihi turnuvada bir bira reklamının ardından tribünlerin sevgilisi haline gelen Mar Castro, Meksika'da popüler kültürün ve özgürlükçü kadın imajının simgelerinden biri olmuştu. Cuevas'ın da benzer bir etki yaratması, ülkedeki magazin basınının manşetlerini süsledi.

Ünlü Siyasetçiden Esprili Cevap: "Onları Evde Bırakamam Ya!"

Gelen tepkilerin ve benzetmelerin çığ gibi büyümesi üzerine Sandra Cuevas, son derece profesyonel, soğukkanlı ve esprili bir duruş sergileyerek iddialara doğrudan yanıt verdi. Siyasetçi kimliğinin arkasına saklanmak yerine neşeli tavrıyla dikkat çeken Cuevas, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Chiquitibum benzetmesi mi?.. Pekala çocuklar, bu durumda ne yapabilirim ki? Onları öylece çıkarıp evde bırakamam ya! Aslında bana daha 1986 yılındaki o turnuvada bile bu lakabı takmışlardı. Bu durum beni sadece eğlendiriyor ve hoşuma gidiyor. Bunu asla bir saldırı olarak görmüyorum. Elbette bunu aşağılayıcı bir şekilde algılayanlar veya bu niyetle söyleyenler olacaktır ama biz Meksikalılar tam olarak böyleyiz; hayatı ve coşkuyu severiz."

Cuevas’ın bu samimi ve komplekssiz yaklaşımı, eleştirilerin yönünü bir anda tersine çevirdi. Siyasetçinin, üzerindeki toplumsal baskıyı mizah yoluyla boşa çıkarması taraftarlarından büyük takdir topladı.

Sosyal Medyadan Cuevas’a Tam Destek

Cuevas’ın turnuva alanından paylaştığı neşeli videoların altına kısa sürede binlerce destek mesajı yağdı. Kadın bir siyasetçinin de mesai saatleri dışında normal bir insan gibi eğlenmeye, istediğini giymeye hakkı olduğunu savunan takipçileri, eleştirileri haksız bulduğunu belirtti.

Bir sosyal medya kullanıcısı durumu şu sözlerle özetledi: "Bu tıpkı öğrencilerin, öğretmenlerinin okul dışında da bir hayatı ve normal bir insan olduğunu keşfettiği o ana benziyor."

Bir diğer takipçisi ise, "Harika görünüyor, artık onu rahat bıraksalar iyi olur" diyerek tepkisini dile getirirken, başka bir hayranı esprili bir dille, "Mecliste ve yönetimde tam olarak böyle özgüvenli ve hayatın içinden siyasetçilere ihtiyacımız var" yorumunu yaptı.

Sandra Cuevas Kimdir? Siyasi Kariyeri ve Geleceği

Pek çok kişi onu sadece güzelliğiyle tanısa da Sandra Cuevas, Meksika siyaset sahnesinde oldukça güçlü ve sert bir geçmişe sahip.

Belediye Başkanlığı Dönemi: Cuevas, Ekim 2021 ile Mart 2024 tarihleri arasında, Meksika'nın başkenti Mexico City'nin kalbi ve en kritik bölgesi sayılan Cuauhtémoc ilçesinin belediye başkanlığını yürüttü.

Siyasi Koalisyonu: Görevi süresince Demokratik Devrim Partisi (PRD), Ulusal Eylem Partisi (PAN) ve Kurumsal Devrimci Parti (PRI) gibi ülkenin en köklü partilerinin oluşturduğu güçlü bir muhalefet koalisyonunu temsil etti.

Yeni Hedefleri: Şu anda 40 yaşında olan başarılı lider, "Mexico Nuevo" (Yeni Meksika) adlı siyasi hareketin Mexico City koordinatörlüğünü yürütüyor. Cuevas ve ekibi, bu hareketi resmi olarak tanınan yasal bir siyasi partiye dönüştürmek için şu günlerde yoğun bir bürokratik çalışma yürütüyor.

Sandra Cuevas'ın yaşadığı bu olay, aslında küresel boyutta kadın liderlerin karşılaştığı çifte standardı bir kez daha gözler önüne seriyor. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in arkadaşlarıyla dans ettiği videoların sızdırılması veya kongre üyelerinin kıyafet seçimlerinin tartışılması gibi, Cuevas da sadece futbol coşkusuna ortak olduğu için dekoltesi üzerinden bir sınav vermek zorunda kaldı. Ancak Meksikalı liderin bu durumu bir kriz yerine halkla bağ kurma fırsatına dönüştürmesi, onun siyasi dehasını ve iletişim becerisini kanıtlar nitelikte.

Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Eski Belediye başkanından yanıt
Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Eski Belediye başkanından yanıt
Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Eski Belediye başkanından yanıt
Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Eski Belediye başkanından yanıt
Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Eski Belediye başkanından yanıt

Dünya Kupası, Sonora, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Eski Belediye başkanından yanıt - Son Dakika

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SON DAKİKA: Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Eski Belediye başkanından yanıt - Son Dakika
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