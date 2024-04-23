Kütahya'da Yangın: Ahıra Sıçramadan Söndürüldü - Son Dakika
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Kütahya'da Yangın: Ahıra Sıçramadan Söndürüldü

Kütahya\'da Yangın: Ahıra Sıçramadan Söndürüldü

Kütahya'nın Emet ilçesinde depo ve fırın olarak kullanılan binada çıkan yangın, 30 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahıra sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu bina kullanılamaz hale geldi.

23.04.2024 10:47  Güncelleme: 10:50
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Kütahya'nın Emet ilçesi Yeniceköy'de depo ve fırın olarak kullanılan binada çıkan yangın 30 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahıra sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniceköy-Tahtalı yolu üzerindeki Yeni Mahalle mevkiinde Ahmet Ayvaz'a ait bahçe ekmek fırını ve depo olarak kullanılan binada elektrik kontağından çıktığı sanılan yangına ilk etapta köyde bulunan su tankerleri ile müdahale edildi.

Yangına daha sonra Emet ve Hisarcık Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Emet Orman İşletme Müdürlüğünden arazözle müdahale edildi. Yangın 30 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahıra sıçramadan söndürülürken, yangın esnasında ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar tahliye edildi. Yangın sonucu depo ve fırın olarak kullanılan bina kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Yangın: Ahıra Sıçramadan Söndürüldü - Son Dakika

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