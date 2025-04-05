Kütahya'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kütahya'da yanan ev kullanılamaz hale geldi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çokköy'de çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Çokköy sakinlerinden Kasım Çevik'e ait bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm evi sarması üzerine çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine TKİ Garp Linyitleri İşletmesi ile Domaniç ve Çukurca Belediyelerine ait itfaiye ekipleri, Domaniç Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz yönlendirildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin çevredeki yapılara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Köy halkının da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.