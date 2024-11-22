Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Gürpınar köyünde bir evin bacasında çıkan ve çatıya sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Gürpınar köyünde Hüseyin Demirtaş'a ait evde baca tutuşmasından çıkan yangın kısa sürede binanın çatısına sardı. Yangın Emet Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle eve sıçramandan kontrol altına alındı. Yangında evin çatısında maddi hasar meydana geldi. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kütahya'da Yangın Paniği: İtfaiye Zamanında Müdahale Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?