Kütahya'da Yangında Kıbrıs Gazisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kütahya'da Yangında Kıbrıs Gazisi Hayatını Kaybetti

Kütahya\'da Yangında Kıbrıs Gazisi Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinde çıkan yangında evinde yalnız yaşayan 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Tolu hayatını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

06.02.2025 12:12  Güncelleme: 12:13
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Kütahya'da çıkan yangında, evinde tek başına yaşayan Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti.

Tavşanlı'nın Balıköy beldesi Merkez Mahallesi'nde bulunan iki katlı evde gece saat 02.00'da henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm evi sardı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu hemen 112'ye bildirdi. Yangına ilk olarak Balıköy Belediye ekipleri müdahale etti. Ancak alevlerin hızla yayılması üzerine Harmancık ve Tavşanlı belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, ev tamamen küle döndü. Yapılan incelemelerde, evde tek başına yaşayan Kıbrıs gazisi Mehmet Tolu'nin (72) cansız bedeni bulundu. Kıbrıs gazisinin cenazesi otopsi işlemleri için Bursa iline gönderildi.

Yetkililerin incelemeleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Yangında Kıbrıs Gazisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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