Kütahya'da Yangınlar: 4 Hektar Ziraat Zarar Gördü - Son Dakika
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Kütahya'da Yangınlar: 4 Hektar Ziraat Zarar Gördü

Kütahya\'da Yangınlar: 4 Hektar Ziraat Zarar Gördü

Kütahya'nın Simav ve Hisarcık ilçelerinde çıkan yangınlarda toplamda 6,2 hektar alan zarar gördü.

09.11.2024 20:45
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Kütahya'nın Simav ve Hisarcık ilçelerinde çıkan yangınlarda 4 hektar ziraat alanı ve 2,2 hektar orman alanı zarar gördü.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Simav Orman İşletme Müdürlüğü Eğirler köyünde 15.30'da çıkan yangına ekiplerimiz 15.40'da müdahale etmiştir. Yangına 8 arazöz, 1 su ikmal, 3 hizmet aracı, 4 itfaiye ve 56 personel ile müdahale edilmiştir. Simav Eğirler yangınında 2 hektar orman alanı ve 4 hektar ziraat alanı zarar görmüştür. Aynı gün Emet Orman İşletme Müdürlüğü Hisarcık Kutlubeyler köyünde saat 17.20'de çıkan orman yangınına ekiplerimiz 17.35'te müdahale etmiştir. Yangına 5 arazöz, 2 hizmet aracı ve 20 personel ile müdahale edilmiştir. Hisarcık Kutlubeyler köyü yangınında 0,2 hektar orman alanı zarar görmüştür. Vatandaşlarımızın tarla ve bahçe temizliği gibi hiçbir surette ateş yakmamalarını rica ediyoruz. Yaktığınız ateş ev ve orman yangınlarına neden olmasın" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Yangınlar: 4 Hektar Ziraat Zarar Gördü - Son Dakika

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