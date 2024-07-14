Kütahya'da Yıldırım Düşmesi: 1 Yaralı, 10 Hayvan Telef Oldu

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Kütahya'nın Emet ilçesi Gürpınar köyünde otlatılan küçükbaş hayvanların üzerine yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı, 10 küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gürpınar köyünde ikamet eden A.A (47), arazide kendisine ait hayvanları otlattığı esnada yıldırım düştü. Olayda 10 küçükbaş hayvan telef olurken, yaralanan A.A. oğlunu telefonla arayıp yardım istedi. Oğlu tarafından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne götürülen ve tedavi altına alınan A.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KÜTAHYA