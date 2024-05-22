Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı - Son Dakika
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Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

Kütahya\'da yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Tavşanlı'dan Emet'e seyir halinde olan bir yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 3'ü ağır olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

22.05.2024 20:03
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Kütahya'nın Emet ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesinden Emet ilçesine yolcu taşıyan R.İ yönetimindeki 43 AFF 02 plakalı yolcu otobüsü, Esentepe Mahallesi Galericiler Sitesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sürüklenerek şarampole yuvarlandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan yaralılar kurtarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Kazada yaralanan İ.Ö, G.N, H.A, A.A, A.Ö, F.Y, K.A, İ.İ, F.K, M.G, M.Y, A.Ö ve S.Ş. isimli yolcular ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan ve Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı - Son Dakika

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