Kütahya\'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Kişi Yaralandı

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Kütahya'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza Kütahya- Eskişehir karayolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Eskişehir istikametine giden Mehmet U. idaresindeki 59 DT 416 plakalı otomobil ile aynı istikamete giden yabancı ülke plakalı iki otomobil çarpıştı. Kazada iki otomobil takla atarak devrildi. Araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. - KÜTAHYA