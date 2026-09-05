Kütahya Emet'te otluk alanda çıkan yangın itfaiyenin erken müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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Kütahya Emet'te otluk alanda çıkan yangın itfaiyenin erken müdahalesiyle söndürüldü

Kütahya Emet\'te otluk alanda çıkan yangın itfaiyenin erken müdahalesiyle söndürüldü
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Kütahya'nın Emet ilçesinde Hamam Mahallesi'ndeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Hamam Mahallesi'nde eski devlet hastanesi altındaki otluk alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Emet Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Ekiplerin gerçekleştirdiği soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Kütahya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya Emet'te otluk alanda çıkan yangın itfaiyenin erken müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika

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