Kütahya Emet\'te Sülye Köyü\'nde kazan dairesi patladı, can kaybı ve yaralanma yok

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Sülye Köyü'nde sabah saatlerinde bir binanın yanında bulunan kazanı dairesinde meydana gelen patlamada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, kazan dairesi tamamen çöktü.

Edinilen bilgilere göre, Sülye Köyü'nde bir binanın yanında bulunan kazan dairesinde saat 07.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın etkisiyle kazan dairesi çökerken, çevrede bulunan bazı yapılarda da hasar oluştu. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine bölgeye gelen Emet Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerinde inceleme ve hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.