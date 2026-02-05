Emet\'te şantiyede korkutan yangın

Kütahya'nın Emet ilçesinde bulunan 5. Etap TOKİ şantiyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde yer alan 5. Etap TOKİ şantiyesinin 6'ncı katında, gece saat 20.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine Emet Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede söndürülürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangın nedeniyle şantiyede maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA