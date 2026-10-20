Kütahya Şaphane'de jandarma 960 litre bandrolsüz kaçak şarap ele geçirdi - Son Dakika
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Kütahya Şaphane'de jandarma 960 litre bandrolsüz kaçak şarap ele geçirdi

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Kütahya Şaphane\'de jandarma 960 litre bandrolsüz kaçak şarap ele geçirdi
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şaphane ilçesinde düzenledikleri kaçakçılık operasyonunda 960 litre bandrolsüz kaçak şarap ele geçirdi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 960 litre bandrolsüz kaçak şarap ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Şaphane ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 960 litre bandrolsüz kaçak şarap ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA
KaçakçılıkJandarma3. SayfaŞaphaneKütahyaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya Şaphane'de jandarma 960 litre bandrolsüz kaçak şarap ele geçirdi - Son Dakika
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