Kütahya Tasarım Teknokent Yeni Binası Açılışa Hazır - Son Dakika
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Kütahya Tasarım Teknokent Yeni Binası Açılışa Hazır

Kütahya Tasarım Teknokent Yeni Binası Açılışa Hazır

Dumlupınar Teknoloji geliştirme bölgesinde yer alan Kütahya Tasarım Teknokent Yönetici A.Ş. yeni binası açılışa hazır hale geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Arge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammed Bilal Macit, Kütahya'ya gelerek Teknokent yönetimi ve şirketlerini ziyaret etti. Yeni bina ile beraber Kütahya Tasarım Teknokent'in başarılı projelerine imza atması bekleniyor.

15.05.2024 21:47
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Dumlupınar Teknoloji geliştirme bölgesinde yer alan Kütahya Tasarım Teknokent Yönetici A.Ş. yeni binası açılışa hazır hale geldi.

Hem konuyla ilgili incelemelerde bulunmak hem de mevcut Teknokent yönetimi ve şirketlerini ziyaret etmek üzere Kütahya'ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Arge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammed Bilal Macit, bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Genel Müdür Macit'ten Rektör Süleyman Kızıltoprak'a ziyaret

Genel Müdür Muhammed Bilal Macit, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü ve Tasarım Teknokent Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ı ziyaret edip bilgi alışverişinde bulundu.

Rektör Kızıltoprak yaptığı konuşmada, teknokentlerin ülkenin Arge ve inovasyon ekosistemi üzerinden ekonomik büyüme ve kalkınmaya büyük destek verdiğini, Kütahya Tasarım Teknokent olarak başarılı projelerle hızla yukarılara tırmandıklarını, yeni bina ile beraber çok daha başarılı projelere imza atacaklarını ifade etti.

Muhammed Bilal Macit, ardından teknokent'e geçti. Genel Müdür Prof. Dr. Ersan Öz tarafından yapılan sunumu dinleyen Macit ve beraberindeki heyet ardından projelerini başarıyla sürdüren bazı teknokent firmalarını ziyaret edip, yeni yapılan teknokent binasında incelemelerde bulundu.

Yeni binanın açılışa hazır hale geldiğini gören Genel Müdür Muhammed Bilal Macit, " Kapatılmak üzere olan bir teknokentten bu noktaya gelen Kütahya Tasarım Teknokenti tebrik ediyoruz. Bakanımızın programına göre yakında açılışını yapabileceğimiz teknokentten hem nitelik hem nicelik olarak çok daha iyi projeler çıkacağına, ülke ekosistemine katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kütahya Teknokent ülke sıralamasında da üst sıralara tırmanacaktır" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya Tasarım Teknokent Yeni Binası Açılışa Hazır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya Tasarım Teknokent Yeni Binası Açılışa Hazır - Son Dakika
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