Kütahya Tavşanlı'da otomobil 70 metre sürüklenip takla attı; sürücü kazayı yara almadan atlattı - Son Dakika
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Kütahya Tavşanlı'da otomobil 70 metre sürüklenip takla attı; sürücü kazayı yara almadan atlattı

Kütahya Tavşanlı\'da otomobil 70 metre sürüklenip takla attı; sürücü kazayı yara almadan atlattı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak 70 metre sürüklendikten sonra takla attı. Kazada araçta bulunan sürücü A.G., şans eseri yara almadan kurtuldu; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak yaklaşık 70 metre sürüklenip ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kaza, Tavşanlı-Kütahya kara yolu Tavşanlı istikametinin 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kütahya yönünden Tavşanlı istikametine seyir halinde olan A.G. idaresindeki 06 FNF 692 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Şarampolde yaklaşık 70 metre sürüklenen otomobil, yol kenarındaki tahta telefon direğini ve bir ağacı devirdikten sonra takla atarak durdu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese hızla ulaşan ekiplerin incelemesinde, araç sürücüsü A.G.'nin herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını beyan etmesi üzerine sağlık ekipleri normale döndü. Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri araçta meydana gelebilecek yangın riskine karşı soğutma çalışması yürütürken, polis ekipleri de kara yolunda trafik güvenliğini sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İnceleme, Otomobil, Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya Tavşanlı'da otomobil 70 metre sürüklenip takla attı; sürücü kazayı yara almadan atlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya Tavşanlı'da otomobil 70 metre sürüklenip takla attı; sürücü kazayı yara almadan atlattı - Son Dakika
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