Kütahya Tavşanlı'da tır otomobile arkadan çarptı, kaza kameraya yansıdı - Son Dakika
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Kütahya Tavşanlı'da tır otomobile arkadan çarptı, kaza kameraya yansıdı

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Kütahya Tavşanlı\'da tır otomobile arkadan çarptı, kaza kameraya yansıdı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki tır, ışıklı kavşakta otomobile arkadan çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan maddi hasarlı kazada yaralanan olmazken iki araçta da hasar oluştu, inceleme başlatıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı maddi hasarlı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Tavşanlı çevreyolu Çukurköy Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı'dan Kütahya yönüne seyreden F.S. idaresindeki 19 LH 880 plakalı tır, ışıklı kavşakta N.A. yönetimindeki 43 NT 540 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kazada şans eseri yaralanan olmadığı belirlendi. Her iki araçta da maddi hasarın oluştuğu kaza sonrası ekipler bölgede güvenlik önlemleri alırken, inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikOtomobilİncelemeTavşanlıKütahyaGüncelKazaSon Dakika

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