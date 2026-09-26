Kütahya Valisi Işın, yeni İl Emniyet Müdürü Tandoğan\'ı makamında kabul etti

Kütahya Valisi Işın, yeni İl Emniyet Müdürü Tandoğan'ı makamında kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Arif Hakan Tandoğan görevine başladı. Tandoğan, Vali Musa Işın'ı makamında ziyaret etti; kentte yürütülecek güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Arif Hakan Tandoğan, görevine başladı.
Görevine başlayan İl Emniyet Müdürü Arif Hakan Tandoğan, Kütahya Valisi Musa Işın'ı makamında ziyaret etti. Vali Musa Işın, İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan ve görevine başlayan Tandoğan'ı valilik makamında kabul etti.
Ziyarette Vali Işın ile Emniyet Müdürü Tandoğan'ın kentte yürütülecek güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.
Kaynak: İHA
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