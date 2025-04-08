\'Kutlamıyorum\' videosu sağlıkçıların başını yaktı! İki yaptırım birden

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan sağlık personelleri, görev sırasında sosyal medyada gündem olan, 'Ben kutlamıyorum' videosunu çekip kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı. 48 yataklı yoğun bakım servisinde kaydedilen görüntüler sonrası tüm personeller hakkında idari soruşturma başlatıldı.

TELEFON GİRMESİ YASAK BÖLÜM

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde normal şartlarda telefon ile girilmesinin dahi yasak olduğu reanimasyon yoğun bakım ünitesinde görev yapan sağlık personelleri, sosyal medyada gündem olan, 'Ben kutlamıyorum' videosunu çekip sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Çektikleri videoyu kendi sosyal medya hesaplarından paylaşan sağlık personellerinin videosu kısa sürede binlerce kez izlendi.Videoyu fark eden hastane yönetimi videoların tamamını sosyal medyadan kaldırttı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Disiplinsiz davranışları affetmeyen hastane yönetimi personeller hakkında idari soruşturma başlattığı öğrenildi. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Sosyal medya ya düşen ve elbette tasvip edilmeyecekbu görüntülerin ardından görüntülerde yer alan sağlık personelleri hakkında hemen idari soruşturma başlattık." dedi.

Öte yandan bahse konu personelin görev yeri de değiştirildi.