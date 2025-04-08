'Kutlamıyorum' videosu sağlıkçıların başını yaktı! İki yaptırım birden - Son Dakika
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'Kutlamıyorum' videosu sağlıkçıların başını yaktı! İki yaptırım birden

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Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde görev yapan sağlık personelleri, görev sırasında 'Ben kutlamıyorum' videosunu çekip kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bu görüntülerin ardından hastane yönetimi görüntülerdeki tüm personeller hakkında idari soruşturma başlatıp görev yerlerini değiştirdi.

08.04.2025 15:53  Güncelleme: 16:10
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Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan sağlık personelleri, görev sırasında sosyal medyada gündem olan, 'Ben kutlamıyorum' videosunu çekip kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı. 48 yataklı yoğun bakım servisinde kaydedilen görüntüler sonrası tüm personeller hakkında idari soruşturma başlatıldı.

TELEFON GİRMESİ YASAK BÖLÜM

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde normal şartlarda telefon ile girilmesinin dahi yasak olduğu reanimasyon yoğun bakım ünitesinde görev yapan sağlık personelleri, sosyal medyada gündem olan, 'Ben kutlamıyorum' videosunu çekip sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Çektikleri videoyu kendi sosyal medya hesaplarından paylaşan sağlık personellerinin videosu kısa sürede binlerce kez izlendi.Videoyu fark eden hastane yönetimi videoların tamamını sosyal medyadan kaldırttı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Disiplinsiz davranışları affetmeyen hastane yönetimi personeller hakkında idari soruşturma başlattığı öğrenildi. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Sosyal medya ya düşen ve elbette tasvip edilmeyecekbu görüntülerin ardından görüntülerde yer alan sağlık personelleri hakkında hemen idari soruşturma başlattık." dedi.

Öte yandan bahse konu personelin görev yeri de değiştirildi.

\'Kutlamıyorum\' videosu sağlıkçıların başını yaktı! İki yaptırım birden

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Son Dakika 3.Sayfa 'Kutlamıyorum' videosu sağlıkçıların başını yaktı! İki yaptırım birden - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yunus Durak:
    Liyakatsiz atamalardan dolayı devlet memurluğunun ağırlığı kalmmış. Sonuçta çalışma saatin bayrama geliyorsa çalışacaksın. İç ve dış güvenlikten sorumlu birimler ne yapsın, millwtin bayram, tatil yaptığı günlerde onlar mesai ücreti almadan görev başındalar. Adamlar ailesinden uzak dağın tepesinde operasyon yapıp duruyorlar 17 4 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Burada bir yanlışı düzeltmek isterim. Çalışanlar kutlamıyorum videosunu normalde telefon kullanımının yasak olduğu bir alanda çektikleri için soruşturma başlatılmış. Yani ben de ilk önce kutlamıyorum diyen kadınla aynı düşündüklerini sandılar diye soruşturma başlatıldı sanmıştım. Haberin içeriğini lütfen tam okuyalım. bu sitenin editörleri başlık tıklansın diye saçma sapan atıyorlar. 16 0 Yanıtla
  • Kemal:
    Ne olmuş ben de kutlamiyoruoaorum 3 7 Yanıtla
  • Murat:
    al işte nerde hijyen,,,,telefon zaten mikrop taşıyor malum heryere koyuluyor,,, nedenir bunlara 8 0 Yanıtla
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