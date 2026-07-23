Kuveyt, İran'dan Gelen Füzelere Karşı Önlem Aldı

Kuveyt Silahlı Kuvvetleri, İran'dan fırlatılan balistik füze ve insansız hava araçlarına (İHA) karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve hedeflere müdahale edildiğini açıkladı.

ABD ile İran arasında şiddetlenen çatışmalar, Körfez ülkelerinde güvenlik endişelerini artırmaya devam ediyor. Kuveyt ordusu, İran'dan fırlatılan balistik füze ve insansız hava araçlarının (İHA) tespit edildiğini, ülkede konuşlu hava savunma sistemlerinin tehditlere müdahale etmek üzere devreye girdiğini açıkladı. Kuveyt Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, savunma sistemlerinin müdahalesi nedeniyle bölgede patlama seslerinin duyulduğu kaydedildi. Ordu, sivil halka yetkililerin güvenlik talimatlarına uyma çağrısında bulundu. Bölgede herhangi bir can kaybı, yaralanma veya maddi hasar yaşanıp yaşanmadığına ilişkin ise açıklama yapılmadı.