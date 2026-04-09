Kuveyt'te İHA Saldırısı: Askeri Üste Hasar
Kuveyt'te İHA Saldırısı: Askeri Üste Hasar

09.04.2026 23:34
Kuveyt'te insansız hava aracı saldırısında askeri üste hasar oluştu; can kaybı yok.

Kuveytli yetkililer, ülkedeki hayati öneme sahip çeşitli tesislerin hedef alındığı insansız hava aracı (İHA) saldırılarında bir askeri üste geniş kapsamlı hasar meydana geldiğini açıkladı.

ABD-İsrail ve İran arasındaki hassas ateşkes sürerken, Kuveytli yetkililer ülkeye yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Suud Abdülaziz El-Otaibi, ülkenin hava sahasını ihlal eden İHA'ların tespit edildiğini ve Kuveyt Silahlı Kuvvetleri'ne ait hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini aktardı. El-Otaibi, saldırılarda çeşitli hayati öneme sahip tesislerin hedef alındığını açıkladı.

Kuveytli yetkililerden yapılan başka bir açıklamada, İHA saldırılarında orduya ait bir tesisin hedef alındığı ve saldırı sonucunda üste geniş kapsamlı maddi hasar oluştuğu belirtildi. Saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı kaydedildi. Yetkililer, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. - KUVEYT

Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, Teknoloji, Güvenlik, Savunma, Kuveyt

İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı Rektörden açıklama var İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı! Rektörden açıklama var
Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler
Muş’ta ambulans devrildi: 5 yaralı Muş'ta ambulans devrildi: 5 yaralı
“Kapatıldı“ denmişti İran’dan Hürmüz için yeni adım "Kapatıldı" denmişti! İran'dan Hürmüz için yeni adım
Kars’ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü Kars'ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü
Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı

00:09
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı
23:37
İngiltere Başbakanı Starmer en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktım
İngiltere Başbakanı Starmer en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktım
23:16
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
22:40
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
22:34
Gol oldu yağdılar Rizespor, Samsunspor’u sahadan sildi
Gol oldu yağdılar! Rizespor, Samsunspor'u sahadan sildi
22:19
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
Advertisement
