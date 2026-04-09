Kuveyt'te İHA Saldırısı: Askeri Üste Hasar

Kuveytli yetkililer, ülkedeki hayati öneme sahip çeşitli tesislerin hedef alındığı insansız hava aracı (İHA) saldırılarında bir askeri üste geniş kapsamlı hasar meydana geldiğini açıkladı.

ABD-İsrail ve İran arasındaki hassas ateşkes sürerken, Kuveytli yetkililer ülkeye yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Suud Abdülaziz El-Otaibi, ülkenin hava sahasını ihlal eden İHA'ların tespit edildiğini ve Kuveyt Silahlı Kuvvetleri'ne ait hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini aktardı. El-Otaibi, saldırılarda çeşitli hayati öneme sahip tesislerin hedef alındığını açıkladı.

Kuveytli yetkililerden yapılan başka bir açıklamada, İHA saldırılarında orduya ait bir tesisin hedef alındığı ve saldırı sonucunda üste geniş kapsamlı maddi hasar oluştuğu belirtildi. Saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı kaydedildi. Yetkililer, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. - KUVEYT