Kuveyt'te İran Saldırısında Yangın Çıktı

Kuveyt'te İran saldırısında vurulan elektrik üretim ve su arıtma tesisinde yangın çıktı.

İran'ın ABD saldırılarına misilleme olarak Kuveyt'e düzenlediği saldırıda elektrik üretim ve su arıtma tesis hasar aldı. Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı, tesisin İran saldırısında vurulduğunu ve yangın çıktığını açıkladı.

Bakanlık, yangını kontrol altına aldığın belirterek, ekiplerin onarım çalışmalarını sürdürdüğünü ve hasar gören üniteleri yeniden hizmete sokmaya çalıştığını aktardı. - KUVEYT