Kuveyt'te petrol rafinerisinde çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.
Kuveyt'te petrol rafinerisinde yangın çıktı. Kuveyt Ulusal Petrol Şirketi (KNPC) tarafından yapılan açıklamada, Mina Abdullah rafinerisinin desülfürizasyon ünitesinde çıkan yangında 1 işçinin hayatını kaybettiği, 4 işçinin de yaralandığı aktarıldı.
KNPC, yangın kısa sürede söndürüldüğünü belirterek, yaralanan işçilerden 2'sinin hastaneye kaldırıldığını belirtti. - KUVEYT
Son Dakika › 3.Sayfa › Kuveyt'te Rafineride Yangın: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?