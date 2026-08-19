Kuytulcular Operasyonunda 32 Şüpheli - Son Dakika
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Kuytulcular Operasyonunda 32 Şüpheli

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Adalet Bakanı, 'Kuytulcular'a yönelik 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını belirterek, "Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 5 şirket hakkında yönetim kayyımı atanmış, soruşturma kapsamında örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı verilmiştir" dedi.

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden, kişiler üzerinde baskı kuran ve suçtan haksız kazanç elde eden yapılara karşı mücadelemizi hukuk içinde kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen soruşturmada kamuoyunda 'Kuytulcular' olarak bilinen yapılanmanın suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde edildiği tespit edilen gelirlerin mercek altına alındığını belirten Bakan Gürlek, operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"Müşteki ve tanık beyanları, mali analizler, banka hareketleri, dijital materyaller ve diğer deliller doğrultusunda suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 5 şirket hakkında yönetim kayyımı atanmış, soruşturma kapsamında örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı verilmiştir. Özellikle vurgulamak isterim ki bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil, dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır. Soruşturmayı titizlikle yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Adana İl Emniyet Müdürlüğümüze, Siber Güvenlik Başkanlığımıza ve görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Suç örgütleri ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuytulcular Operasyonunda 32 Şüpheli - Son Dakika

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