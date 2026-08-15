Kuyu Temizlerken Elektrik Çarpması: Genç İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kuyu Temizlerken Elektrik Çarpması: Genç İşçi Hayatını Kaybetti

Kuyu Temizlerken Elektrik Çarpması: Genç İşçi Hayatını Kaybetti
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Gaziantep Oğuzeli'nde inşaat kuyusunda elektrik akımına kapılan Suriye uyruklu 17 yaşındaki genç öldü.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde kuyu temizliği yaparken elektrik akımına kapılan 17 yaşındaki genç işçi hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Oğuzeli ilçesi kırsal Sazgın Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.E. isimli şahsa ait inşaat alanındaki kuyunun temizliğini yapmak isteyen Suriye uyruklu 17 yaşındaki İbrahim Ataş, kuyudayken elektrik akımına kapıldı. Olayı fark eden yanındaki diğer işçi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kuyudan çıkarılan ve akıma kapılarak ağır yaralandığı belirlenen Ataş, Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ataş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

İhmal iddialarında bulunulan olayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Suriye, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuyu Temizlerken Elektrik Çarpması: Genç İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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