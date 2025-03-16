Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri motosiklet ve traktör sürücülerine bilgilendirmede bulundu.
Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Kuyucak Belenova Sosyal Tesisleri önünde Nazilli ilçesinde faaliyet gösteren motosiklet grubunun 6 üyesine aşırı hız, kask ve reflektifli yelek kullanmaları konularında bilgilendirmede bulundu. Sarıcaova Mahallesi'nde ise 32 vatandaşa traktörlerde ROPS (Rollover Protection System) sistemi, gece/gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör ve sarı flaşör lamba takılması konularında bilgilendirme yapıldı. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Kuyucak'ta Trafik Bilgilendirme Etkinliği - Son Dakika
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