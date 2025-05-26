Kuyuda Mahsur Kalan Yavru Köpek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde kuyuda mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Kumlu ilçesi Karasüleymanlı Mahallesi'nde bir köpek kuyuya düşerek mahsur kaldı. Köpeğin havlamasını duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin müdahalesi ile kuyudaki köpek kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan köpek, kontrollerin ardından doğaya bırakıldı. - HATAY