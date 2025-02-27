Kuyumcu Soygunu Girişimi: Maskeli Soyguncu Kaçtı

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Balıkesir'in Karesi ilçesi Hisariçi Mahallesi'nde bir kuyumcuya giren maskeli şahıs, içerideki kadını silahla tehdit ederek soyguna teşebbüs etti. Şüpheli, yoldan geçenlerin 'polis' çığlıkları ile paniğe kapılarak olay yerinden kaçtı. Balıkesir polisi her yerde maskeli silahlı soyguncuyu arıyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Karesi'de Hisariçi Mahallesi Örcüler Caddesi Basın Sokak'ta bulunan Kaymaz Kuyumculuk'ta meydana geldi. Kuyumcuya gelen maskeli şahıs, kadın çalışanı silahla vurmakla tehdit etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Söz konusu kuyumcuya Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Yiğit de gelerek bilgi aldı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini ve çalınan eşyaların tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, şehrin birçok kavşağında polis ekipleri uygulama yaparak kimlik kontrolünde bulunuyor. - BALIKESİR