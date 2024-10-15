Kuyumcuda 400 Gram Altın Hırsızlığı - Son Dakika
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Kuyumcuda 400 Gram Altın Hırsızlığı

Şanlıurfa'da kuyumcuya giren kadınlar, tezgahtan 400 gram altını çalarak kayıplara karıştı.

15.10.2024 21:40
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Kuyumcuda hırsızlık anı kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kuyumcuya yüzük bakma bahanesiyle giren kadınlardan biri tezgahtaki 400 gram altını çaldı. İş yeri sahibinin şüphelenip sopayla dışarı çıkardığı kadınlar altınları alarak uzaklaştı. Olay sonrası altınların çalındığını fark eden iş yeri sahibi, polise başvurarak yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre olay, 7 Ekim tarihinde Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Çarşaflı 4 kadın, dükkana girip yüzük almak istediklerini söyledi. Kuyumcu, tezgahtaki yüzükleri gösterirken, kadınların dikkatini dağıtmaya çalıştığını fark edip şüphelendi. Diğer iş yeri çalışanı, tezgahtan bir sopa çıkarıp kadınların üzerine yürüyüp, dükkandan çıkmalarını istedi. Yaşananlar sırasında kadınlardan biri el çabukluğuyla tezgahta duran, içinde 400 gram altın olan poşeti aldı. Kadınlar ayrıldıktan sonra altın poşetinin yerinde olmadığını fark eden kuyumcu, polise ihbarda bulundu. İhbarın ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuyumcuda 400 Gram Altın Hırsızlığı - Son Dakika

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