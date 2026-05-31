Kuyuya Düşen Yavru Kedi Kurtarıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kuyuya düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Olay, Yenicami Mahallesi 154555. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yavru bir kedinin kuyuya düştüğü ihbarı üzerine itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. İhbarın ardından adrese ulaşan itfaiye görevlileri, kuyuda mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1,5 saat süren kurtarma operasyonunun ardından yavru kedi bulunduğu kuyudan çıkarılarak sahibine teslim edildi. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yavru kedinin sahibi Faruk Öncü ise, kedisini sağ salim kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - KONYA