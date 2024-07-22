Kuzenini öldürüp kanlı bıçakla video çeken genç tutuklandı - Son Dakika
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Kuzenini öldürüp kanlı bıçakla video çeken genç tutuklandı

Kuzenini öldürüp kanlı bıçakla video çeken genç tutuklandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir genç, kuzeni Abdullah Kabakulak'ı öldürdükten sonra elindeki kanlı bıçakla video çekti. Şüpheli, videoyu öldürdüğü kuzeninin çocukları ve yakınlarına gönderdi. Polis tarafından yakalanan genç, tutuklandı.

22.07.2024 14:04
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ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde kuzeni Abdullah Kabakulak'ı (42) öldürüp, kaçtıktan sonra elindeki kanlı bıçak ile video çeken S.K. (17) yakalanıp, tutuklandı.

Urfa Kapısı Mahallesi'nde 20 Temmuz'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda S.K., kuzeni Abdullah Kabakulak'ın çalıştığı akaryakıt istasyonuna gitti. S.K., akaryakıt istasyonun bahçesinde gördüğü Abdullah Kabakulak'a cebindeki bıçağı çıkararak saldırdı. Abdullah Kabakulak kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan Abdullah Kabakulak kurtarılamadı. Kaçtıktan sonra cep telefonu kamerası ile "İntikamımı aldım. Elimdeki kanı görün. Babanızı öldürdüm, sizi de öldüreceğim" diyen S.K., videoyu öldürdüğü kuzeninin çocukları ile yakınlarına gönderdi. S.K. gizlendiği adreste polis ekipler tarafından yakalandı. S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

Kabakulak, Şanlıurfa, Birecik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuzenini öldürüp kanlı bıçakla video çeken genç tutuklandı - Son Dakika

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