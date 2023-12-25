Kuzey Irak\'ta şehit olan askerlerin künyeleri Şehit Ağacı\'na çakıldı

Kuzey Irak şehitlerinin künyeleri Şehit Ağacı'nda

ANKARA - Kuzey Irak'ta şehit olan 12 askerin künyeleri Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde ki Şehit Ağacı'na çakıldı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde şehitlerin anısına yapılan ve her şehit için bir künye asılan Şehitler Ağacı'na Kuzey Irak'ta şehit olan 12 askerin künyeleri de dualar eşliğinde çakıldı. Düzenlenen törene Kızılcahamam Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, bölge milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.