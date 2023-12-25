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Kuzey Irak'ta şehit olan askerlerin künyeleri Şehit Ağacı'na çakıldı - Son Dakika
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Kuzey Irak'ta şehit olan askerlerin künyeleri Şehit Ağacı'na çakıldı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde şehitlerin anısına yapılan Şehitler Ağacı'na, Kuzey Irak'ta şehit olan 12 askerin künyeleri dualar eşliğinde çakıldı. Törene Kızılcahamam Kaymakamı, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kuzey Irak\'ta şehit olan askerlerin künyeleri Şehit Ağacı\'na çakıldı
25.12.2023 - 20:07,
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Kuzey Irak şehitlerinin künyeleri Şehit Ağacı'nda

ANKARA - Kuzey Irak'ta şehit olan 12 askerin künyeleri Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde ki Şehit Ağacı'na çakıldı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde şehitlerin anısına yapılan ve her şehit için bir künye asılan Şehitler Ağacı'na Kuzey Irak'ta şehit olan 12 askerin künyeleri de dualar eşliğinde çakıldı. Düzenlenen törene Kızılcahamam Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, bölge milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kuzey Irak'ta şehit olan askerlerin künyeleri Şehit Ağacı'na çakıldı - Son Dakika


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