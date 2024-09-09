Şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar, Kuzey Irak'ta Vatan için Şehit Düştü - Son Dakika
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Şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar, Kuzey Irak'ta Vatan için Şehit Düştü

Şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar, Kuzey Irak\'ta Vatan için Şehit Düştü

Trabzonlu Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar, Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonda teröristlerle girdiği çatışmada şehit oldu. 29 yaşındaki şehidin acı haberi, ailesine Trabzon'un Sürmene ilçesinde verildi. Şehit evine Türk bayrakları asılırken, cenazesi bugün askeri uçakla Trabzon Havalimanı'na getirilecek ve yarın Köprübaşı ilçesinde defnedilecek.

09.09.2024 10:59
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Trabzonlu Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar bu sabah Kuzey Irak'ta Aşin köyü kırsalında yürütülen operasyonda teröristlerle girilen çıkan çatışmada şehit oldu. Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın şehit haberi Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın (29) ilçenin Yemişli Mahallesi'nde oturan babası Ali Yılmaz ile annesi Havva Ayar'a acı haber bu sabah verilirken, haberi duyan şehidin akrabaları ve komşuları da eve akın etti. Şehit evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Bekar olduğu öğrenilen şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın cenazesi bugün askeri uçakla Trabzon Havalimanı'na getirilecek.

Şehit üsteğmen yarın baba ocağı Köprübaşı ilçesinde ikindi namazına müteakip Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile kabristanına defnedilecek. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar, Kuzey Irak'ta Vatan için Şehit Düştü - Son Dakika


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