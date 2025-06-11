Kuzey İrlanda'da cinsel saldırı protestoları şiddetli çatışmalara dönüştü - Son Dakika
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Kuzey İrlanda'da cinsel saldırı protestoları şiddetli çatışmalara dönüştü

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Kuzey İrlanda\'da cinsel saldırı protestoları şiddetli çatışmalara dönüştü
11.06.2025 11:19
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Kuzey İrlanda\'da cinsel saldırı protestoları şiddetli çatışmalara dönüştü
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Kuzey İrlanda'nın Ballymena kentinde 14 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı iddialarının ardından başlayan protestolar, ikinci gecesinde kontrolden çıktı. Olaylar, ırkçı grupların barışçıl gösteriyi provoke etmesiyle şiddetli çatışmalara dönüştü. Polis, çıkan çatışmalarda 17 memurun yaralandığını ve 20'den fazla plastik mermi kullanıldığını açıkladı.

Kuzey İrlanda'nın Ballymena kentinde 14 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı iddialarının ardından başlayan protestolar, ikinci gecesinde kontrolden çıktı. Olaylar, ırkçı grupların barışçıl gösteriyi provoke etmesiyle şiddetli çatışmalara dönüştü. Maskeli kişiler polisle çatışırken, dört ev ateşe verildi, bir gösterici ise kendini yaktı.

Pazartesi gecesi başlayan olayların ardından, Salı akşamı yüzlerce kişi sokaklara döküldü. Kalabalıklar sokaklara çöp kutuları ve mobilya taşıyıp ateşe verdi. En az iki araç yakıldı. Bir kişinin kendini ateşe verdiği anlar kameralara yansıdı; gösterici panik içinde koşarken çevredekiler alevleri söndürmeye çalıştı.

Olaylar sırasında bölgede çok sayıda çocuk ve aile de vardı. Bazı aileler evlerinin hedef alınacağından korkarak çocuklarıyla çatı katlarına sığındı. 84 yaşındaki annesini güvenli bir yere götüren bir yerli, yaşadıkları korkuyu "Artık evde kalmak güvenli değildi" sözleriyle anlattı.

Polis, çıkan çatışmalarda 17 memurun yaralandığını ve 20'den fazla plastik mermi kullanıldığını açıkladı. Göstericiler, polis araçlarına molotof kokteylleri, havai fişekler ve taşlar fırlattı. Yangın çıkartılmaya çalışılan bazı evlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Toplam altı ev hasar gördü; dört evde yangın çıktı ve üç kişi tahliye edildi.

Yetkililer, yaşananları "ırkçı nefret saldırısı" olarak nitelendirdi. Bazı evlerin camlarına "Bu evde İngiliz yaşıyor" yazılı notlar asıldığı görüldü. Protestocuların hedefinde göçmen aileler vardı. Bir ev tamamen kül oldu; yabancı uyruklu ailelerin evlerinden kovulduğu bildirildi.

Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı (PSNI), olayların görüntülerini inceleyerek saldırganları tespit etmeye çalışıyor. Şu ana kadar biri 29 yaşında olmak üzere bazı kişiler gözaltına alındı.

Polis, olayların sorumlularının yargı önüne çıkarılacağını ve gerekirse İngiltere ile Galler'den takviye kuvvetlerin bölgeye gönderileceğini duyurdu. Yetkililer, "Toplumda bu tür nefret dolu şiddetin yeri yok," diyerek halkı sağduyuya davet etti.

Kuzey İrlanda'da cinsel saldırı protestoları şiddetli çatışmalara dönüştü
Kuzey İrlanda'da cinsel saldırı protestoları şiddetli çatışmalara dönüştü
Kuzey İrlanda'da cinsel saldırı protestoları şiddetli çatışmalara dönüştü
Kuzey İrlanda'da cinsel saldırı protestoları şiddetli çatışmalara dönüştü

Kuzey İrlanda, Güvenlik, 3-sayfa, Plastik, Polis, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuzey İrlanda'da cinsel saldırı protestoları şiddetli çatışmalara dönüştü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • slh123456:
    israil kendine muhalif her yeri karıştırıyor 4 0 Yanıtla
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