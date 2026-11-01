Pyongyang açıkladı: Füzelere takılacak misket bombalı başlık denendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Pyongyang açıkladı: Füzelere takılacak misket bombalı başlık denendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pyongyang açıkladı: Füzelere takılacak misket bombalı başlık denendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore yönetimi, taktik balistik füzelere entegre edilecek ve Standart Tip 2 adı verilen misket bombalı savaş başlığının dün denendiğini açıkladı. Orgeneral Kim Jong Sik'in denetimindeki testte başlığın 120-130 bin metrekarelik alanı küle çevirebileceği öne sürülürken, 4 kategoriye ayrılan başlıkların yıl sonuna dek tüm birliklere dağıtılması hedefleniyor.

Kuzey Kore, taktik balistik füzelere entegre edilmek üzere geliştirilen ve 120 bin ila 130 bin metrekarelik alanı "küle çevirebilme" potansiyeline sahip misket bombalı savaş başlığını test ettiğini duyurdu.

STANDART TİP 2 BAŞLIĞI DENENDİ

Nükleer silah ve balistik füze programı nedeniyle uluslararası toplumun eleştirilerine hedef olan Kuzey Kore, dikkat çeken bir savunma hamlesi daha yaptı. Pyongyang yönetiminden yapılan açıklamada, taktik balistik füzelere entegre edilmek üzere geliştirilen "Standart Tip 2" isimli misket bombalı savaş başlığının dün test edildiği bildirildi.

Kore İşçi Partisi (WPK) Merkez Askeri Komisyonu Üyesi Orgeneral Kim Jong Sik'in denetiminde test edilen savaş başlığının 120 bin ila 130 bin metrekarelik alanı "küle çevirebilme" potansiyeline sahip olduğu aktarıldı. Açıklamada, yapılan denemenin silah sisteminin imha kapasitesini doğruladığı vurgulandı.

YIL SONUNA KADAR TÜM BİRLİKLERE VERİLECEK

İsmi açıklanmayan Kuzey Kore Füze İdaresi Genel Direktörünün, "Misket bombalı savaş başlıklarını özel ve standart amaçlara göre 4 kategoriye ayırıyoruz. Bunların, operasyonel amaçlarına ve hedeflerine uygun şekilde ayrılarak yıl sonuna kadar tüm birliklerin kullanımına sunulmasını sağlayacağız" dediği aktarıldı.

Kaynak: İHA
Kuzey KoreKuzey Kore3. SayfaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Göztepe’ye kaybeden Fenerbahçe’de yönetim harekete geçti Göztepe'ye kaybeden Fenerbahçe'de yönetim harekete geçti
Bayern Münih-Borussia Dortmund maçında müthiş son Her şey 89. dakikada değişti Bayern Münih-Borussia Dortmund maçında müthiş son! Her şey 89. dakikada değişti
Hayalindeki tatil faciayla bitti 24 yaşındaki seyahat fenomeni nehirde boğuldu Hayalindeki tatil faciayla bitti! 24 yaşındaki seyahat fenomeni nehirde boğuldu
Türkiye’nin en büyüklerindendi: 46 yıllık yatak devi iflas etti Türkiye'nin en büyüklerindendi: 46 yıllık yatak devi iflas etti
09:47
Fren yerine gaza bastı, 3 metreden bahçeye düştü Alkollü sürücüye ceza yağdı
Fren yerine gaza bastı, 3 metreden bahçeye düştü! Alkollü sürücüye ceza yağdı
09:33
İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar: Abdullah Öcalan, İmralı’daki yeni yerine geçti
İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar: Abdullah Öcalan, İmralı’daki yeni yerine geçti
09:25
Erdoğan imzaladı 3 üst düzey isim görevden alındı
Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı
09:01
İsyan ateşi İsviçre’ye de sıçradı Sokaklar yangın yerine döndü
İsyan ateşi İsviçre'ye de sıçradı! Sokaklar yangın yerine döndü
08:35
Sosyal medyada yeni dönem başladı Bunu yapmayanın hesabı kapatılacak
Sosyal medyada yeni dönem başladı! Bunu yapmayanın hesabı kapatılacak
08:08
Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan
Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 10:11:17. #7.12#
SON DAKİKA: Pyongyang açıkladı: Füzelere takılacak misket bombalı başlık denendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android