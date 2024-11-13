Kuzey Kore Askerleri Rusya’da Savaş Operasyonlarına Katıldı - Son Dakika
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Kuzey Kore Askerleri Rusya’da Savaş Operasyonlarına Katıldı

ABD, Kuzey Kore'nin Rusya'nın Kursk bölgesinde Ukrayna'ya karşı operasyonlara katıldığını doğruladı.

13.11.2024 03:41
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Rusya'nın Kursk bölgesine konuşlandırılan Kuzey Kore birliklerinin Ukrayna güçlerine karşı savaş operasyonlarına katılmaya başladığını doğruladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Kuzey Kore'nin Rusya'ya yaptığı asker sevkiyatı ile ilgili yeni açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Rusya'nın Kursk bölgesine konuşlandırılan Kuzey Kore birliklerinin Ukrayna güçlerine karşı savaş operasyonlarına katılmaya başladığını doğruladı. "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü acımasız savaşı sürdürmek üzere asker tedariki için Kuzey Kore'ye başvurma kararı bizi son derece endişelendiriyor" diyen Patel, "Bugün, 10 binden fazla Kuzey Kore askerinin Rusya'nın doğusuna gönderildiğini ve bunların çoğunun Kursk Oblastı'nın batısına geçerek Rus kuvvetleriyle birlikte savaş operasyonlarına katılmaya başladığını teyit edebilirim" şeklinde konuştu.

"Kritik piyade operasyonları için eğitildiler"

Rus kuvvetlerinin Kuzey Kore birliklerini topçu, insansız hava aracı (İHA) ve siper temizleme operasyonları gibi "kritik" piyade operasyonları konusunda eğittiğini kaydeden Patel, "Üstesinden gelmeleri gereken zorluklardan bazıları uyum sorunu, dil engeli, komuta ve kontrol ile iletişim" yorumunda bulundu. Patel, ABD'nin bölgedeki diğer müttefikleri ile işbirliği içinde süreci izlemeyi sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Zamanlaması dikkat çekti

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un taraflardan birine yönelik saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı da içeren Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı onaylamasının ardından gelmesi dikkat çekti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuzey Kore Askerleri Rusya’da Savaş Operasyonlarına Katıldı - Son Dakika

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