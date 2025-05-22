Kuzey Kore'den Füze Denemeleri

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne çok sayıda seyir füzesi fırlattığını açıkladı.

Ardı ardına gerçekleştirdiği füze denemeleri ile müttefiklerine meydan okuyan Kuzey Kore, bir kez daha bölgede tansiyonu yükseltti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 09.00 sıralarında ülkenin Güney Hamgyong eyaletindeki Sondok bölgesinden Doğu Denizi'ne çok sayıda seyir füzesi fırlattığı bildirildi. Güney Kore ordusunun ABD ile iş birliği içinde analiz çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Herhangi bir provokasyona ezici bir şekilde yanıt verme yeteneğimizi koruyor ve tetikte olmayı sürdürüyoruz" denildi.

Kuzey Kore nükleer karşı saldırı tatbikatı yapmıştı

Kuzey Kore, son olarak 8 Mayıs'ta gerçekleştirilen nükleer karşı saldırı tatbikatı kapsamında çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlatmıştı. Pyongyang yönetimi, ülke lideri Kim Jong-Un'un bizzat yönettiği tatbikatta 600 mm çoklu roket sistemleri ve Hwasongpho-11-Ka taktik balistik füzelerinin test edildiğini açıklamıştı. - SEUL